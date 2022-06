Scontro tra auto e moto a Darfo Boario, ferito 52enne

giovedì, 9 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Incidente stradale a Gorzone di Darfo Boario Terme (Brescia) poco dopo le 7 di stamani. Nello scontro tra auto e moto è rimasto ferito un 52enne in sella alla moto.

Sul posto – alle 7:28 – sono giunti l’ambulanza di base, un mezzo di soccorso avanzato di 1° livello e l’elisoccorso giunto dalla centrale operativa di Brescia con l’equipe medica che ha stabilizzato il 52enne, che ha riportato alcuni traumi e trasportato in ospedale per le prime cure. La strada – via Colombo – è rimasta chiusa per circa mezz’ora così da consentire gli interventi dei soccorritori.