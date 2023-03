Scontro a Berbenno, chiusa nel tardo pomeriggio la Statale 38 dello Stelvio

lunedì, 13 marzo 2023

Berbenno di Valtellina (Sondrio) – E’ provvisoriamente chiusa la statale 38 “Dello Stelvio”, in corrispondenza del km 25.6, in entrambe le direzioni, a Berbenno di Valtellina, in provincia di Sondrio, a causa di un incidente tra due auto che ha provocato la fuoriuscita di liquido sulla carreggiata.

Tre le persone coinvolte, una donna di 30 anni, un uomo di 54 anni e una donna di 62 anni, soccorse dall’equipe medica del 118. Sul posto due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile. Il personale Anas è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.