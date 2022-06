Rissa a Merano: identificate e denunciate cinque persone

giovedì, 2 giugno 2022

Merano – I militari della Compagnia carabinieri di Merano (Bolzano) hanno svolto ieri sera un servizio “a largo raggio” impiegando nel capoluogo diversi i reparti del Burgraviato e della Val d’Adige. La situazione si è rivelata essere piuttosto tranquilla, sebbene fosse prefestivo. Sono stati organizzati ben 17 posti di controllo intorno alla città, nelle strade principali, con il controllo di più di sessanta veicoli e conducenti. Non è stata trovata droga né alcun conducente in stato alterato sebbene sia stato impiegato Escot, il cane pastore tedesco antidroga del Gruppo di Bolzano della Guardia di Finanza. Sette sono i veicoli perquisiti alla ricerca di droga e armi.

Controllati anche sei locali pubblici e relativi avventori senza riscontrare violazioni. Sessantatré i veicoli controllati (quasi tutti d’immatricolazione italiana) e circa 110 persone. Nessun reato è stato riscontrato e non ci sono state denunce. Il servizio si è esteso nella parte sud di Merano, quella che include Sinigo e arriva fino a Postal.

Ieri i carabinieri di Merano, quelli della stazione insieme a quelli del nucleo operativo e radiomobile, sono anche riusciti, grazie all’analisi e al controllo incrociato delle immagini di videosorveglianza – ormai nel terzo millennio divenute un indispensabile ausilio alle indagini di polizia giudiziaria – a identificare i cinque partecipanti a una rissa avvenuta nella notte tra 28 e 29 maggio in via Zuegg a Merano. Una lite nata fuori un locale notturno di Gargazzone si era spostata a Marano presso un parcheggio dove i contendenti si erano ritrovati pochi minuti dopo. Non sono chiari i motivi che hanno fatto scaturire il violento confronto ma i cinque co-rissanti, tutti residenti a Merano e in val d’Adige, sono stati identificati e ora dovranno rispondere del proprio operato innanzi alla giustizia.