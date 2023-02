Ricettazione, estorsione e violenza: arrestato 35enne a Villa di Tirano

martedì, 7 febbraio 2023

Tirano (Sondrio) – Violenza e disturbo della quiete pubblica, arrestato 35enne. Il territorio della Media Valtellina è stato interessato da episodi violenti e di disturbo della quiete pubblica da parte di M.M., 35enne, romano d’origine ma residente a Villa di Tirano (Sondrio).

I militari, oltre ad un’attenta attività preventiva e di rassicurazione della popolazione, sono spesso intervenuti dopo la commissione di reati da parte del soggetto in questione. I numerosi fatti sono stati meticolosamente ricostruiti dai militari e portati all’attenzione della Procura di Sondrio, guidata da Piero Basilone, che, attenta ai problemi della comunità, riscontrata la sussistenza dei numerosi reati, anche gravi, la pericolosità dell’uomo e il protrarsi di comportamenti aggressivi, ha avanzato istanza di misura cautelare al giudice per le indagini preliminari, il quale, verificata la sussistenza degli elementi di prova a sostegno della richiesta, l’ha accolta ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I reati contestati all’arrestato vanno dalla ricettazione al porto abusivo di armi, alle minacce, all’estorsione e al furto, nonché al danneggiamento di beni culturali, in quanto è stato individuato come responsabile anche del deterioramento di beni sacri dopo essersi introdotto all’interno della chiesa Collegiata di “San Lorenzo” in Villa di Tirano, bene architettonico registrato sul Catalogo Nazionale dei Beni Culturali e paesaggistici. Al termine delle formalità è stato condotto presso il carcere di Sondrio a disposizione dell’autorità giudiziaria.