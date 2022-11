Rafforzati i controlli in Trentino, sanzionati locali nel capoluogo

mercoledì, 23 novembre 2022

Trento – Rafforzati i controlli in Trentino. Con l’approssimarsi delle festività natalizie e con l’inaugurazione, tra le altre cose, del mercatino di Natale, i carabinieri della Compagnia di Trento hanno concretamente rafforzato la presenza sul territorio anche grazie al contributo di alcuni militari di rinforzo giunti dalle altre Compagnie del Comando Provinciale e alla sempre più sinergica collaborazione con la Polizia Locale.

L’obiettivo è duplice: da una parte garantire sempre più la rassicurante presenza di personale in uniforme tra la gente, grazie al prolungamento del servizio della Stazione Mobile e del Carabiniere di Quartiere (specialmente nelle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di microcriminalità), dall’altra operare con carabinieri in borghese, al fine di cogliere più agilmente nella flagranza eventuali malfattori. In tal senso, infatti, i Carabinieri hanno avviato sin dallo scorso fine settimana una serie di mirati servizi effettuati da personale in abiti civili che hanno come obiettivo il contrasto dei reati cosiddetti “da strada”, come ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche borseggi e furti di ogni genere che potrebbero essere consumati approfittando dei numerosi frequentatori che affollano il mercatino di Natale.

Un’operazione congiunta di carabinieri della Compagnia di Trento, carabinieri del NAS e Polizia Locale ha portato ad una serie di sanzioni comminate ad alcuni locali e relativi avventori in piazza della Portella – ove si era verificato qualche giorno prima un litigio con feriti tra due passanti – nel corso degli ultimi giorni, anche grazie alla continua e preziosa cooperazione con la Polizia locale, sono stati conseguiti i primi risultati delle attività “sotto copertura” intraprese. In particolare, una capillare e ripetuta serie di controlli presso tutti i principali parchi e piazze del centro, nonché in prossimità di numerose scuole superiori cittadine, ha consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria tre soggetti (di cui due italiani) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (in particolare hashish e marijuana), nonché a segnalare al Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento ulteriori 17 persone (tra cui 6 minori) poiché trovate in possesso di stupefacenti per uso personale (anche in questo caso principalmente hashish e marijuana, anche se in un caso è stata rinvenuta una modica dose di cocaina).

Controllate anche alcune persone straniere, prive di permesso di soggiorno, nei cui confronti sono state avviate le procedure per l’espulsione mediante la Questura.

Nel contesto delle descritte attività, i carabinieri hanno inoltre identificato, complessivamente, più di 100 persone, comminando alcune sanzioni anche per la violazione (amministrativa) dell’art.688 del Codice Penale (Ubriachezza), mentre la Polizia Locale ha elevato ulteriori contravvenzioni per consumo di alcolici in aree pubbliche e trasgressioni varie al regolamento di Polizia Urbana, oltre alla emanazione di un Daspo Urbano.