Operazione Roadpol, ritirate 20 patenti in Alto Adige

lunedì, 12 dicembre 2022

Bolzano – Operazione Roadpol “Alcool & Droga”: controlli a tappeto su tutte le strade e autostrade Italiane. Si è appena conclusa l’Operazione europea “Alcohol & Drugs”, iniziativa di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe, promossa da Roadpol -European Roads Policing Network.

L’obiettivo dell’operazione è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidenti stradali.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030 che ha il fine di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.

Nell’ultima settimana sono stati organizzati, pianificati ed attuati controlli mirati sulla rete autostradale, statale e provinciale, che hanno visto impegnate le pattuglie della Polizia Stradale della provincia di Bolzano

Nel periodo sopra indicato, sulla viabilità autostradale e ordinaria, sono state dedicate al controllo dei conducenti 81 (ottantuno) pattuglie mediante l’utilizzo capillare di tutte le apparecchiature speciali ed in particolare con gli etilometri in dotazione.

Le pattuglie hanno controllato in totale 512 veicoli ed elevato 162 contravvenzioni, ritirando 20 patenti e 17 carte di circolazione.

Nella settimana dedicata alla campagna, le dipendenti pattuglie hanno elevato due contravvenzioni, ex articooo 186 Ccdice della strada per guida in stato di ebbrezza di cui uno penale.

In particolare, in occasione dell’abbondante nevicata che caratterizzava la giornata, una dipendente pattuglia del distaccamento di Brunico alle 12:15 veniva inviata su una laterale della statale 244 in località Aue (Bolzano) per i rilievi di un incidente, causato nello specifico da un veicolo equipaggiato con gomme estive, il quale perdeva il controllo e collideva con un altro mezzo. L’uomo, 64 anni, presentava un tasso alcoolico pari a 1,03 g/l alla prima prova e 1,06g/l alla seconda prova.