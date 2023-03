Omicidio Ziliani, l’udienza più attesa del processo. LIVE

giovedì, 30 marzo 2023

Brescia – E’ arrivato il giorno dell’udienza più attesa del processo sul delitto Ziliani. A Brescia infatti sono attesi i tre giovani imputati, detenuti con l’accusa di omicidio volontario e sottrazione di cadavere, insieme ai rispettivi avvocati.

Si tratta delle figlie di Laura Ziliani, Silvia e Paola Zani, e Mirto Milani, che secondo l’accusa sono responsabili dell’uccisione della donna avvenuta a Temù (Brescia) tra il 7 e l’8 maggio 2021.

In aula anche lo psichiatra Giacomo Filippini, nominato dalla Corte d’Assise, che assisterà all’esame dei tre, qualora i giudici decidessero di far svolgere una perizia psichiatrica su di loro, per valutare se al momento dell’omicidio erano capaci di intendere e volere.

Gazzetta delle Valli seguirà in diretta l’udienza in Corte d’Assise in un’aula gremitissima.

Di seguito gli aggiornamenti

DIRETTA

ore 9:15 – Inizia l’udienza del processo con le comunicazioni preliminari del presidente della Corte d’Assise, Roberto Spanò

ore 9:20 – Entrano gli imputati, prima Mirto Milani, poi le sorelle Silvia e Paola Zani.

ore 9:31 – Inizia l’esame della prima imputata, Silvia Zani.

Il Pm Caty Bressanelli inizia con le domande: “perché ha ucciso sua madre?”

Silvia Zani: “Temevamo che nostra madre volesse uccidere me, le mie sorelle e Mirto”.

Pm Bressanelli: “Quando avete pensato tutto questo?”

Silvia Zani: “Nell’estate 2020, quando con Mirto abbiamo trovato della candeggina nel latte. E parlando con mia madre ci siamo chiesti la candeggina poteva uccidere”.

Pm Bressanelli: “Mi ha detto che i rapporti erano buoni con sua madre? Non ne avete parlato con qualcuno?”

Silvia Zani: “No, noi e tutta la nostra famiglia non credevamo nei carabinieri”.

Il presidente Spanò: “Non era più semplice andare da vostra madre e chiederle: ma ci vuoi uccidere?”.

Silvia Zani: “Non avevamo il coraggio di parlare con nostra madre”.

Pm Bressanelli: “Ma avete una prova della volontà di vostra madre?”.

Silvia Zani: “Si, abbiamo notato qualcosa di strano in una bustina di thé e un vasetto di nutella. Mi sentito con una pistola alla tempia e tutte le volte buttavamo bustine e barattoli di nutella”.

Pm Bressanelli: “Ha chi è venuta l’idea di uccidere vostra madre?“.

Silvia Zani: “E’ venuta a me e a Mirto nell’estate 2020. Volevamo che non soffrisse e abbiamo pensato e ci siamo ispirati a serie tivù e fatto ricerche”.

Pm Bressanelli: “Dove li guardavate?”

Silvia Zani: “Sul Pc, il Mac di Mirto”.

Pm Bressanelli: “Come avete coinvolto Paola? I rapporti tra Paola e sua madre?

Silvia Zani: “L’abbiamo coinvolta in estate, ma Paola non voleva e diceva preferirei morire io”.

Pm Bressanelli: “Avete fatto delle prove?”.

Silvia Zani: “Sì, mettendo in un bicchiere di vino l’antigelo che non fa male”.

Pm Bressanelli: “Come vi è venuta l’idea, e simulato la scomparsa in montagna?”.

Silvia Zani: “Mi è venuta parlando con un’amica che fa parte del Soccorso Alpino”.

Pm Bressanelli: “Avete fatto una prova?”.

Silvia Zani: “Il 16 aprile. Nel dolce abbiamo inserito in una dolce abbiamo inserito benzodiazepine che avevo preso alla casa di riposo di Ponte di Legno”.

Pm Bressanelli: “I rapporti tra Mirto e sua madre?”

Silvia Zani: “Mia madre non voleva Mirto”.

Pm Bressanelli: “Tre settimane dopo ci avete riprovato. Cosa è successo?. Quando avete scavato la buca?”

Silvia Zani: “Il lunedì precedente”.

Pm Bressanelli: “Quando è arrivata sua madre?”.

Silvia Zani: “E’ arrivata alle 22:20 e avevamo preparato tre muffin con all’interno delle benzodiazepine. Poi va a dormire verso le 23:30. Mirto era in un’altra stanza poi l’abbiamo soffocata. Pensavamo che passasse dalla vita al morte, così non è stato, non volevamo farla soffrire e quindi abbiamo agito. Non potevamo più tornare indietro. Sarebbe andata in ospedale e ci avrebbero arrestato. Siamo io e Paola ad agire“.

Pm Bressanelli: “E il ruolo di Mirto?”.

Silvia Zani: “Mirto è intervenuto dopo. L’abbiamo soffocata con un sacchetto noi. Io ho messo le mani sul collo a mia madre, poi è intervenuto Mirto che ci ha dato il cambio. La stanza era buia”.

Pm Bressanelli: “Lei era arrabbiata con sua madre?

Silvia Zani: “Sì. Ero arrabbiata e non ero particolarmente lucida in quel momento. Quando abbiamo acceso la luce e mia madre era già morta e dovevamo andare avanti. L’abbiamo avvolta nel domopak, perché l’avevamo vista in un telefilm e abbiamo proceduto. Avevamo preso una barella, ma non ce l’abbiamo fatta, quindi la presa in spalle Mirto e portata giù della scale e caricata in macchina – Meriva – quindi abbiamo preso delle stradine per evitare le telecamere, l’auto la guidava Mirto, avevamo un badile e del cemento, quindi l’abbiamo adagiata con la faccia verso Temù e con il cemento chiusa la buca”.

Pm Bressanelli: “Ha rielaborato quanto successo?”

Silvia Zani: “Sì. Quando siamo tornati abbiamo bruciato i vestiti, quindi una doccia poi siamo andati a dormire e al mattino abbiamo pensato a cosa dire. Non riuscivo a capire quanto è successo, mi sono messa a scorrere le fotografie e abbiamo fatto dei tentativi di chiamare la madre sul cellulare. Alle 11:58 dell’8 maggio abbiamo lanciato l’allarme al 112, prima avevamo chiamato il Pronto Soccorso dell’ospedale di Edolo”.