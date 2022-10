Motoscafo in fiamme sul Garda, salvati due deportisti

domenica, 2 ottobre 2022

Manerba del Garda (Brescia) – Motoscafo in fiamme, salvati due deportisti, una coppia 50enne del Bresciano. Sul posto sono giunti la Guardia Costiera di Salò e i vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia, mentre la coppia era stata accolta da un’altra imbarcazione e sotto choc sono stati trasportati al pontile di San Felice del Benaco dove sono stati poi presi in carico dall’equipe medica del 118 e per le prime cure accompagnati all’ospedale di Gavardo.

La barca è affondata su un fondale di circa 5 metri, poi recuperata dai vigili del fuoco. Grazie alla tempestività degli interventi è stato evitato il peggio.