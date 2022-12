Monte Tesio, motociclista trasportato in ospedale dopo caduta

sabato, 3 dicembre 2022

Gavardo – Intervento oggi pomeriggio per la Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione bresciana del Soccorso alpino. Intorno alle 14:45 la centrale ha attivato i tecnici per la caduta di un motociclista di 47 anni nella zona del Monte Tesio, nel territorio del Comune di Gavardo. L’uomo aveva riportato una sospetta frattura di tibia e perone. La centrale ha attivato anche l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Uno dei tecnici del Soccorso alpino è arrivato immediatamente nel punto in cui l’uomo era caduto e nel frattempo l’elisoccorso ha raggiunto la zona. Il medico ha effettuato la valutazione sanitaria; l’infortunato è stato trasportato per un tratto con la barella portantina, fino a dove poteva essere portato a bordo dell’elicottero con il verricello, per il successivo trasporto in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.