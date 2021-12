Minorenne arrestato dai carabinieri per rapina nel Bresciano

domenica, 19 dicembre 2021

Brescia – I carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno tratto in arresto nella flagranza di reato, un minore – classe 2004 – ritenuto responsabile di rapina in concorso con altri soggetti allo stato ignoti ai danni di un coetaneo.

Rapina – I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia, anche con l’ausilio di una pattuglia della Questura di Brescia, sono intervenuti per una lite tra giovani. Le immediate attività investigative svolte dai carabinieri consentivano di ricostruire la dinamica degli eventi e di accertare che era stata commessa una rapina: dopo avere identificato la vittima, un giovane cl. 2004 residente a Brescia, accertavano che poco prima questi era stato avvicinato da un coetaneo, unitamente ad altri giovani, il quale dapprima lo urtava pretestuosamente e dopo averlo colpito con un pugno, gli strappava la collanina in oro giallo con un ciondolo a forma di crocifisso che teneva al collo.

L’autore della rapina, fermato sul posto, veniva sottoposto a perquisizione che sortiva esito positivo in quanto veniva trovato in possesso di tre catenine in oro, tra cui quella sottratta con violenza poco prima al denunciante. Il giovane veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di rapina e collocato presso una comunità, come disposto dalla Autorità Giudiziaria.

Le ulteriori indagini condotte sempre nel corso della notte hanno consentito inoltre di accertare che il giovane arrestato, nelle ore precedenti, si era reso responsabile di una ulteriore rapina in concorso con ignoti, avvenuta nel centro di Brescia. La vittima, un minore classe 2006, infatti mentre si trovava in compagnia di amici veniva avvicinato da altri giovani, tra cui l’arrestato, che con il pretesto di chiedere il cambio di una banconota, gli sottraeva il telefono cellulare e il portafogli contenente denaro contante. Il giovane, nel tentativo di opporre resistenza, veniva percosso. L’arrestato è stato denunciato anche per questa rapina. Continuano le indagini finalizzate all’individuazione dei complici delle due rapine.

Prevenzione – Intensa attività di prevenzione e controlli del territorio e anti Covid svolta dai Carabinieri stanotte nei locali di intrattenimento della provincia. In particolare a Roé Volciano e Capriolo, presso 2 note discoteche, rispettivamente i carabinieri di Salò e di Chiari hanno verificato la regolarità della normativa sul green pass, controllando circa 120 persone, senza rilevare alcuna irregolarità.