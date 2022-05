Merano: controlli straordinari della Polizia di Stato, identificate 50 persone

venerdì, 27 maggio 2022

Merano – Controlli straordinari della Polizia di Stato a Merano (Bolzano), identificate 50 persone. Nella serata di ieri il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Merano ed operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio.

L’attività ha inizialmente interessato il parco pubblico adiacente alla Stazione Ferroviaria e poi la frazione di Sinigo, con passaggi tra piazza Vittorio Veneto ed il parco “Bersaglio”.

A seguire sono stati effettuati due posti di controllo lungo la via Nazionale sempre in zona Sinigo ed infine passaggi in via Garibaldi ed in Corso Libertà.

Sono state identificate oltre cinquanta persone, tra italiani e stranieri, e fermati una ventina di automezzi.