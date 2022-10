Merano, controlli e una denuncia per spaccio di droga

mercoledì, 19 ottobre 2022

Merano – Nella mattinata odierna, personale del Commissariato di P.S. di Merano, con il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione della criminalità in ambito urbano.

L’attività ha portato all’identificazione di 53 persone, di cui 26 cittadini stranieri. Nel corso del servizio sono stati controllati i giardini adiacenti alla Stazione Ferroviaria, alcuni locali pubblici ed il condominio “Garibaldi B (ex “Eurotel”). In quest’ultima struttura, gli Agenti hanno proceduto alla perquisizione di un soggetto trovato in possesso di hashish, un bilancino, un coltello a serramanico e denaro contante. Portato in Ufficio, è stato fotosegnalato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.