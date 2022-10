La Guardia di Finanza di Brunico scopre evasore totale

martedì, 11 ottobre 2022

Brunico (Bolzano) – La Guardia di Finanza di Brunico (Bolzano) scopre evasore totale nel settore fotovoltaico. Ricostruiti i ricavi occulti al fisco per 500mila euro in cinque anni.

I militari della Compagnia di Brunico della Guardia di Finanza, a seguito di un’approfondita analisi di rischio svolta incrociando le informazioni ricavate dalle numerose banche dati in uso alle Fiamme Gialle con quelle fornite dal Gestore Italiano dei Servizi Energetici (G.S.E. S.p.A.), hanno individuato un’impresa del capoluogo pusterese, operante principalmente nel ramo edilizio, la quale effettuava investimenti anche nel settore della produzione di energia fotovoltaica, omettendo però di dichiarare cospicui ricavi derivanti da tale attività.

Dopo alcuni accertamenti preliminari, è stata avviata una verifica fiscale nei confronti dell’azienda, al termine della quale i Finanzieri hanno constatato l’omessa dichiarazione di ricavi per oltre 480mila euro in cinque anni, nonché il mancato versamento delle imposte dovute. In questi casi, si parla, in gergo, di “evasore totale”, vale a dire di soggetto completamente sconosciuto al Fisco.

L’attenzione sui fenomeni di evasione fiscale nel settore fotovoltaico da parte delle Fiamme Gialle resta alta e i controlli sono costanti e proseguono in tutta la provincia. In particolare, l’attività di contrasto alle forme di evasione totale rappresenta una delle principali missioni istituzionali della Guardia di Finanza, il cui scopo ultimo è la tutela degli imprenditori che operano correttamente.