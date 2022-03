Intervento per fuga di gas in centro a Riva del Garda

giovedì, 10 marzo 2022

Riva del Garda – Nel tardo pomeriggio a Riva del Garda mobilitazione dei vigili del fuoco in viale Dante per odore di gas sulla via pubblica. Essendo interessato il centro storico e varie attività commerciali, sono intervenuti 14 vigili con autopompa e mezzi di supporto per cordonare in via precauzionale la zona interessata e per effettuare l’accurata verifica di tre distinti edifici. I controlli effettuati con appositi esplosimetri presso le unità abitative ed economiche hanno dato fortunatamente esito negativo. La fuga veniva poi individuata presso i contatori esterni di uno degli edifici. In questi casi l’ingente impiego di forze e il momentaneo disagio per la circolazione pedonale, si rendono necessari per scongiurare gli eventuali effetti di sacche di gas che potrebbero arrecare serio pericolo per l’incolumità delle persone.