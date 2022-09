Infortunio mortale in un’azienda del Bresciano

venerdì, 2 settembre 2022

Pontevico – Infortunio mortale sul lavoro alla Eural Gnutti di Pontevico (Brescia). Un operaio di 31 anni è morto all‘inizio del turno di lavoro nell’azienda bresciana, sarebbe rimasto schiacciato da una piastra di colatura da cinquanta quintali. Sul posto sono giunti i soccorritori, l’automedica e un’ambulanza con l’equipe medica del 118 che ha constatato il decesso del 31enne. Secondo quanto ricostruito l’operaio è praticamente morto sul colpo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio mortale. Sul posto anche i tecnici di Ats per valutare le condizioni di sicurezza in azienda.