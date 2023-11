Incidenti: Gardesana e statale del Tonale le strade più pericolose

domenica, 19 novembre 2023

Brescia – In aumento il numero delle vittime in incidenti stradali nel Bresciano. Lo scorso anno sono stati 61 i decessi, 5 in più dell’anno precedente, mentre quest’anno si contano a fine ottobre 54 vittime, di cui 12 avevano meno di 24 anni. Oggi – a livello nazionale – si celebra la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada: da inizio 2023 al 12 novembre gli Osservatori Aci e Asaps hanno registrato in Italia il decesso di 379 pedoni, 175 ciclisti, 48 bambini, mentre sono state 1.133 le vittime di incidenti nei soli fine settimana e 72 gli episodi di pirateria mortale.

I NUMERI – In provincia di Brescia nel 2022 si sono contati 2.840 incidenti, con 61 morti e 3.799 feriti e le strade con la maggior incidentalità sono la statale 45 bis Gardesana, la statale 42 del Tonale, la provinciale 510 Sebina. Il numero più elevato di croci sulle strade bresciane è la Gardesana con 9, seguita dalla statale del Tonale con 8. Confrontando i dati del 2022 con i dieci anni precedenti si registra soprattutto sul 2019 e 2018 una flessione di incidenti e morti nel Bresciano. Il 79% degli incidenti avviene tra le 8 e le 21 ma l’indice di mortalità raggiunge i valori più elevati nella fascia oraria tra le due e le tre del mattino, inoltre il venerdì e il sabato notte si concentrano il 43,5% degli incidenti notturni, il 52,8% delle vittime e il 47,5% dei feriti. Secondo i dati elaborati da Aci e Istat le strade con il maggior numero di incidenti per chilometro in provincia di Brescia sono la statale 42 del Tonale e la Sp 510. Infine l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini e anziani), morti in incidenti stradali nel Bresciano è superiore alla media nazionale.

INIZIATIVE – A Gli incidenti stradali sono un’emergenza che la Provincia di Brescia e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, grazie alla disponibilità e alle competenze di Automobile Club Brescia, hanno deciso di affrontare promuovendo nelle scuole superiori alcuni incontri volti a sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza stradale attraverso un approccio insolito e più accattivante per i giovani. In questì’ottica verranno sensibilizzati sempre di più i giovani sui rischi legati alla distrazione, soprattutto all’uso del telefonino mentre si è alla guida. “Corse e sicurezza: dalle gare alla strada” è il titolo dell’iniziativa che vede in prima linea la Polizia Stradale con lezioni di educazione stradale, uno strumento di sensibilizzazione, che entra nelle scuole e parla direttamente agli studenti in modo efficace, attraverso le auto da rally, protagoniste in pista, ma non sulle strade.