Incidente tra Borgo Lares e Bolbeno, grave autista 44enne

sabato, 25 dicembre 2021

Borgo Lares – Incidenti stradali in Trentino nella giornata di Natale. Lo schianto più grave è accaduto sulla strada tra Borgo Lares (Trento) e Bolbeno con un 44enne rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono giunte un ambulanza di Trentino Emergenza 118 e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Il 44enne è stato trasportato e ricoverato all’ospedale di Tione (Trento). E’ stato trattenuto per le cure dei traumi riportati.

Invece sulla strada provinciale fra Termeno (Bolzano) e Ora, l’autista di un’utilitaria ha perso il controllo della vettura ed è finito contro il guardrail, terminando la corsa contro un palo del telefono. Il 20enne alla guida dall’auto è uscito illeso.