Incidente sulla statale 45bis a Gavardo, tre feriti

sabato, 23 dicembre 2023

Gavardo (Brescia) – Scontro tra auto sulla statale 45bis, Gardesana Occidentale, tre persone ferite e traffico momentaneamente bloccato per incidente, in entrambe al km 61 a Gavardo (Brescia).

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture, tre persone, una donna di 26 anni, e due uomini, 30 e 68 anni, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. Il traffico è stata deviato, su viabilità secondaria. Sul posto sono presenti l’automedica e due ambulanze, squadre Anas e Polizia Stradale della sezione di Brescia per la gestione del traffico in piena sicurezza.