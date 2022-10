Incidente sulla Gardesana: morto 30enne, illesa una bimba

giovedì, 13 ottobre 2022

Nuvolera (Brescia) – Altra vittima sulla Gardesana Occidentale. In un incidente stradale è morto un giovane padre, mentre la bambina che era con lui è uscita illesa. L’incidente è accaduto sulla statale 45 bis all’altezza di Nuvolera (Brescia), la strada è stata temporaneamnete chiusa a Prevalle, in direzione Brescia, e a Nuvolera, in direzione lago di Garda. Il traffico è stato deviato tra gli svincoli di Mazzano e Prevalle.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono stati coinvolti un mezzo pesante e alcune vetture. Sul posto l’automedica, l’eliambulanza del 118 e la Polizia stradale di Salò, che ha effettuato i rilievi del terribile incidente.

Secondo quanto finora ricostruito un’auto avrebbe incaso la corsia opposta, finendo contro un camion del Consorzio Garda Uno cjhe percorreva la statale 45 bis in direzione di Brescia e che si è ribaltatofinendo sulla pista ciclabile Gavardina e coinvolgendo altre vetture. La vittima è il conducente di una vettura, mentre la bimba che era a bordo si è salvata. Nell’incidente ferite anche altre due persone 50enne, ricoverate alla Poliambulanza di Brescia.