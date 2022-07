Incidente a Tresivio, sette feriti sulla Statale 38 dello Stelvio

venerdì, 29 luglio 2022

Tresivio – La strada statale 38 “dello Stelvio” è stata chiusa in entrambe le direzioni in località Tresivio (km 43) in provincia di Sondrio, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di sette persone. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul luogo dell’incidente sono giunte quattro ambulanze, l’automedica e due elicotteri di soccorso, uno alzatosi per l’occasione dalla base di Caiolo ed uno giunto da Milano. L’incidente desta preoccupazione tanto che la chiamata di soccorso è stata classificata in codice rosso, indice di massima gravità. Ad intervenire anche i carabinieri, la polizia di stato ed i vigili del fuoco. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Sondalo, Sondrio e Gravedona (Como)