Incidente a Ponte di Legno, denunciato autista senza patente

domenica, 26 dicembre 2021

Ponte di Legno – Sono in corso indagini da parte della Polizia Stradale di Darfo Boario (Brescia) su quanto accaduto in via Brichetti a Ponte di Legno (Brescia), nella giornata di Natale. Un pick up, con alla guida un 41enne, extracomunitario, residente in un paese della Bergamasca e in vacanza nella località dell’Alta Valle Camonica, ha iniziato a sbandare, urtando alcune vetture e finendo la corso contro un muretto.

Il 41enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Edolo (Brescia), dove è stato sottoposto ad accertamenti. Le indagini sono affidate dalla Polizia Stradale di Darfo Boario: il 41enne aveva la patente sospesa da oltre due anni e per questo sarà denunciato oltre ad essere multato.