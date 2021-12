Incendio in una palazzina di Pergine, evacuate due famiglie

domenica, 12 dicembre 2021

Pergine – Incendio in una palazzina di Costasavina, frazione di Pergine Valsugana (Trento) evacuate due famiglie. Le fiamme stavano devastando la palazzina quando una vigilessa che stava tornando a casa dal turno di lavoro si è accorta delle fiamme e ha dato l’allarme.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Pergine, seguiti poi dai permanenti di Trento e dai colleghi di Caldonazzo, Civezzano, Sant’Orsola, Levico e Albiano, che hanno circoscritto le fiamme e di evacuare quattro famiglie. Poi, non senza difficoltà, l’incendio è stato domato. Sul posto anche il sindaco di Pergine.

Due famiglie non potranno tornare nelle proprie abitazioni, andate in fumo. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo.