Incendio in Panarotta, evacuata malga Montagna Granda

venerdì, 22 luglio 2022

Pergine Valsugana – Evacuata per precauzione malga Montagna Granda. Panarotta, operatori in campo per contrastare le fiamme che hanno ripreso vigore Una densa coltre di fumo sovrasta nuovamente la Panarotta. Per precauzione è stata evacuata malga Montagna Granda, nel comune amministrativo di Pergine Valsugana.

Nonostante la presenza dei vigili del fuoco e del personale forestale, nel primo pomeriggio di oggi le alte temperature e il forte vento hanno fatto ripartire l’incendio che sembrava ormai domato. Decine di vigili del fuoco volontari appartenenti al Distretto di Pergine, con il Corpo forestale del Trentino e tre equipaggi di Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, Eli Macht e LagorAir sono al lavoro nei boschi della Val dei Mocheni per il contenimento dell’incendio, che rischia di allargarsi rispetto ai 70 ettari già interessati dall’evento di venerdì scorso. Le operazioni sono coordinate dall’ispettore distrettuale Mauro Oberosler con i comandanti di Pergine e Frassilongo, Claudio Casagrande e Vincenzo Laner e dal colonnello Giovanni Giovannini, dirigente del Servizio foreste.