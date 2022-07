Incendiate due auto e 12 scooter a San Felice del Benaco

domenica, 17 luglio 2022

San Felice del Benaco – Incendio di una dozzina di scooter e due autovetture che si trovavano all’interno del piazzale di un distributore di carburanti in località San Felice del Benaco (Brescia). I mezzi coinvolti appartengono ad un’attività di noleggio e sono stati danneggiati in modo irreparabile.

Sul posto sono intervenute due squadre vigili del fuoco dal distaccamento di Salò e una dal distaccamento di Cunettone, per un totale di tre autopompe e 15 uomini impegnati nello spegnimento del rogo, i carabinieri per le indagini del caso e un’ambulanza che ha soccorso una donna residente nella palazzina attigua all’incendio per degli accertamenti. L’intervento si è concluso in mattinata.