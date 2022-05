Gioco illegale, controlli e sanzioni a cinque esercizi nel Bresciano

giovedì, 26 maggio 2022

Chiari – Polizia di Stato e Monopoli di Stato, prevenzione e repressione del gioco illegale. Nei giorni scorsi personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Brescia, insieme a quello dei Monopoli di Stato – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sezione Operativa Territoriale di Brescia hanno effettuato un’intensa attività di controllo e verifica in materia di giochi.

In particolare, sono stati sottoposti a verifica cinque esercizi ubicati a Bagnolo Mella, Manerbio, Chiari, Verolanuova e Orzinuovi, all’interno dei quali è stata accertata la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione e, quindi, non autorizzato. Per tale motivo, i titolari di tali esercizi sono stati denunciati per il reato di raccolta abusiva di gioco.

All’interno dell’esercizio di Verolanuova, in una saletta riservata, i funzionari ADM e gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo 3 apparecchiature telematiche tipologia pc utilizzate per il gioco on-line e 2 apparecchi da intrattenimento non conformi all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in quanto privi di titoli autorizzatori e del collegamento alla rete telematica ADM. Per tali motivi, al titolare dell’esercizio in discorso è stata contestata con riferimento ai pc la violazione dell’art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 (Decreto Balduzzi), sanzionata ai sensi dell’art. 1 comma 923 della Legge n. 208/2015 con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro. Per le slot machines, invece, è stata contestata all’esercente la non conformità degli apparecchi all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., sanzionata ai sensi dell’art. 110, comma 9 lett. f-quater, del T.U.L.P.S. con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro (pari a 10.000 euro per apparecchio) e la chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni.

L’attività svolta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Questura di Brescia si inserisce nel quadro generale di operazioni mirate, volte a contrastare il gioco illegale e a far rispettare il divieto di gioco per i minori.