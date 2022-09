Frontale sulla Sp510 a Provaglio d’Iseo: morto autista 34enne

venerdì, 2 settembre 2022

Provaglio d’Iseo – Nuova tragedia sulle strade del Sebino: nel frontale tra due furgoni avvenuto oggi alle 9:30 sulla Sp510 a Provaglio d’Iseo (Brescia) è morto il conducente di un furgone, 34 anni.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Bergamo e la Polizia Stradale di Iseo, che ha regolato il traffico, deviato agli svincoli di Provaglio d’Iseo e di Camignone, con disagi per l’intera mattinata. I due conducenti, 34 anni e 47 anni, feriti gravemente, sono stati trasferiti in ospedale, uno al Civile di Brescia e l’altro alla Poliambulanza. Il 34enne, dipendente di una ditta di Provezze, è deceduto in ospedale.