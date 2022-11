Ferita sui sentieri di Salò, soccorsa turista australiana

mercoledì, 2 novembre 2022

Salò (Brescia) – Intervento nel tardo pomeriggio odierno – di questo mercoledì 2 novembre – per la Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino bresciano. Una turista australiana di 59 anni si è infortunata e ha riportato un trauma a una caviglia, mentre si trovava lungo il sentiero, nel territorio di Salò (Brescia), a una quota di circa 450 metri. La centrale ha attivato subito le squadre territoriali del Soccorso alpino, in cui era presente anche un sanitario del Cnsas.

I soccorritori hanno raggiunto la donna l’hanno valutata nella parte sanitaria, l’hanno stabilizzata e trasportata con la barella portantina fino all’ambulanza. Successivamente è stata trasportata all’ospedale di Gavardo (Brescia). L’intervento è cominciato alle 16:45 ed è finito attorno alle 19. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Nelle squadre del Soccorso Alpino, per gli interventi via terra vi sono medici e infermieri di elevata professionalità, certificati dalle Scuole del Cnsas e abilitati a operare in ambiente impervio e ostile.