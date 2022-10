Femminicidio, indagini sulla donna romena uccisa a Bolzano

lunedì, 24 ottobre 2022

Bolzano – Femminicidio, indagini a tutto campo per chiarire le cause della morte di Elena Mocanu, 35 anni, originaria della Romania, uccisa nel suo appartamento a Bolzano. La donna da qualche mese lavorava come barista e viveva nel capoluogo dell’Alto Adige. Nell’appartamento in viale Trieste la Polizia, l’inchiesta è coordinata dal Pm Claudia Andres, ha trovato la salma della donna avvolta in una coperta e i rilievi sono stati effettuati dalla Scientifica che ha raccolto una serie di elementi utili alle indagini.

La Polizia sta cercando il marito della donna, che sarebbe stato visto in zona ieri, poi si sarebbe allontanato da Bolzano con la sua vettura e il telefono della moglie. Le ricerche sono a livello internazionale, perché l’uomo potrebbe essere già all’estero.