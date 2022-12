Far West nel parcheggio del centro commerciale, arrestato 38enne di Lonato del Garda

lunedì, 12 dicembre 2022

Lonato del Garda – Un arresto per furto aggravato nel Bresciano. Nel weekend, un 38enne residente a Lonato del Garda è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Desenzano del Garda poiché si sarebbe reso autore di furto aggravato di una borsa lasciata incustodita a bordo di un’autovettura in sosta all’interno del parcheggio di un Centro Commerciale e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare l’uomo, favorito anche dall’oscurità, dopo aver infranto il vetro laterale dell’autovettura ed essersi appropriato di una borsa contenente un blocchetto di assegni, delle chiavi di un’altra autovettura e altri effetti personali, alla vista dei militari dell’Arma avrebbe tentato la fuga a bordo della propria autovettura attraverso le corsie dei parcheggi dello stesso Centro Commerciale, venendo poco dopo bloccato dai militari, non prima però di aver posto in essere una serie di condotte alla guida pericolose per l’incolumità degli altri pedoni e di altri conducenti di veicoli in quel momento presenti nel sopracitato luogo, anche in considerazione della giornata prefestiva e dell’orario serale.

L’uomo è stato dunque posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo che, avvenuto nella mattinata odierna, ha visto il G.I.P. del Tribunale di Brescia convalidare l’arresto eseguito dai militari dell’Arma e disporre per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.