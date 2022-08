Esine: automedica coinvolta in un incidente sulla statale 42

mercoledì, 17 agosto 2022

Esine – In un incidente stradale sulla statale 42 del Tonale, avvenuto oggi lungo il rettilineo di Esine (Brescia), è rimasta coinvolta l’automedica che stava raggiungendo Pisogne (Brescia) per portare soccorso nell’incidente all’interno della galleria Trentapassi. L’automedica – uscita per l’intervento di soccorso a Pisogne – è rimasta coinvolta l’automedica.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Breno, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Breno, giunti con due mezzi, hanno provveduto alla messa in sicurezza della sede stradale.