Dro: scontro tra furgoni, feriti i due conducenti

venerdì, 23 febbraio 2024

Dro (Trento) – Incidente con due feriti gravi sulla statale 45 bis km 123,300, all’ingresso del paese di Dro. I due furgoni, Iveco Daily che scendeva verso Arco e un Ford Transit che saliva verso Dro, si sono scontro frontalmente.

Sul posto i vigili del fuoco di Dro con 3 mezzi, Aps, Polisoccorso, otto vigili, i colleghi di Arco in supporto. Entrambi gli occupanti – due uomini di 59 e 67 anni – sono stati estratti con le pinze idrauliche e trasportati al Santa Chiara di Trento in elicottero. Sul posto erano presenti Polizia stradale e carabinieri del Radiomobile di Riva del Garda, servizio gestione strade della Provincia, elisoccorso, tre ambulanze di Trentino emergenza, Croce Rossa e Croce Bianca, autosoccorso Tasin e Toccoli per recupero dei veicoli. La strada è rimasta chiusa per circa due ore.