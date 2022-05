martedì, 24 maggio 2022

Dro – Poco dopo le 14 un veicolo salendo in località Naroncolo a Ceniga di Dro è scivolato in parte alla strada finendo in modo pericoloso sul ciglio della strada. Nessuna conseguenza per gli occupanti, usciti illesi dal veicolo. Ci sono volute quasi due ore per poter rimettere il veicolo in strada senza danni. Sul posto una squadra di sei vigili del fuoco, due mezzi, con l’utilizzo del tirfor oltre al mezzo meccanico manitou.