Donna di 82 anni investita a Torbole, è in gravi condizioni

domenica, 20 novembre 2022

Torbole (Trento) – Una donna di 82 anni è stata investita in via Matteotti a Torbole (Trento) da un motociclista ed è in gravissime condizioni. Sul posto sono giunti l’equipe medica del 118 di Trentino Emergenza con l’elisoccorso, i vigili del fuoco di Riva del Garda e la Polizia locale.

Sotto shock il motociclista dopo l’incidente, mentre la donna, molto conosciuta nel paese che si affaccia sul Garda, è stata presa in consegna da parte dei medica e in gravi condizioni trasportata in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato fino alla serata. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto.