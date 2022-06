Desenzano: senza esito le ricerche del 33enne disperso nel Garda

domenica, 26 giugno 2022

Desenzano del Garda – Senza esito le ricerche del 33enne, Hasnain Zeb, residente a Prevalle (Brescia), che a dicembre aveva perso la moglie ed ha un figlio, disperso nelle acque del Garda. Il 33enne ha raggiungo Desenzano del Garda (Brescia), noleggiato un pedalò e dopo essersi tuffato nelle acque non è più riemerso.

Era solo e in serata una motovedetta ha notato il pedalò al largo con alcuni indumenti del 33enne e da lì sono scattate le ricerche che hanno coinvolto per l’intera giornata odierna la Guardia costiera e i Vigili del fuoco del comando di Brescia che hanno utilizzato natanti con l’intervento della squadra sub, e l’elicottero che ha sorvolato il Garda e la zona tra Desenzano e Sirmione. Finora le ricerche non hanno dato esito.