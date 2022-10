Denunce e sequestri di droga da parte della Polizia di Stato a Bressanone

martedì, 25 ottobre 2022

Bressanone (Bolzano) – Controlli della Polizia di Stato a Bressanone (Bolzano), gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bressanone, unitamente a personale della questura di Bolzano, della Polizia Ferroviaria, delle Unità Cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, hanno attuato un controllo nel centro cittadino, che ha riguardato soprattutto la stazione ferroviaria e ed alcuni locali.

In primo luogo sono stati monitorati i passeggeri dei treni in arrivo da Bolzano in tarda serata. Grazie al fiuto dei cani dell’unità cinofila, in un sottopassaggio della stazione sono state rinvenute e sequestrate, a carico di ignoti, 20 confezioni di sostanza tipo cocaina, per un totale di 8 grammi.

I poliziotti hanno controllato inoltre un noto bar del centro, sequestrando, a carico di due ragazzi pluripregiudicati, che hanno tentato invano la fuga, alcuni grammi di hashish e di cocaina; i soggetti, uno marocchino e l’altro macedone, sono stati segnalati al Commissariato del Governo.

Un altro soggetto è stato controllato all’interno dello stesso bar ed è stato denunciato, per l’ennesima volta, per inosservanza del foglio di via obbligatorio da Bressanone.

Le attività si sono poi concentrate su una nota discoteca, dove, sempre grazie ai cani antidroga, sono stati rinvenuti alcuni grammi di sostanze stupefacenti e si è proceduto a segnalare due giovani, un brissinese ed un meranese, che avevano tentato di sottrarsi alle verifiche.

Inoltre il locale non è risultato completamente in regola, non avendo rispettato le norme circa l’utilizzo corretto dei supporter alla sicurezza che avrebbero dovuto essere affiancati da personale qualificato iscritto nelle apposite liste.

Infine, nei pressi di un esercizio pubblico sono stati posti in essere altri due interventi.

Nel primo caso è stato sanzionato un cittadino extracomunitario palesemente ubriaco che disturbava in maniera molesta i presenti.

La Volante è intervenuta nei confronti di tre giovani truffatori: con la scusa di chiedere a un cittadino il cambio di una banconota da 50 euro, lo avevano truffato consegnandogliela palesemente contraffatta, rifiutandosi poi, anche con minacce, di restituire il denaro intascato.