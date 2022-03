Coronavirus, i dati aggiornati in Lombardia e Trentino Alto Adige

mercoledì, 2 marzo 2022

Sondrio – 23 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-27). A fronte di 66.344 tamponi effettuati, sono 4.713 i nuovi positivi (7,1%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 66.344, totale complessivo: 33.141.788

– i nuovi casi positivi: 4.713

– in terapia intensiva: 98 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 980 (-27)

– i decessi, totale complessivo: 38.654 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.572 di cui 706 a Milano città;

Bergamo: 271;

Brescia: 575;

Como: 250;

Cremona: 186;

Lecco: 119;

Lodi: 106;

Mantova: 247;

Monza e Brianza: 403;

Pavia: 265;

Sondrio: 80;

Varese: 427

LA SITUAZIONE IN TRENTINO

Dopo alcuni giorni in cui si registravano vittime, nessun decesso per Covid-19 si rileva fortunamente oggi in Trentino, come informa il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Coronavirus in provincia.

Oggi risultano 244 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o paucisintomatici, con 19 casi positivi al molecolare (su 345 test effettuati) e 225 all’antigenico (su 3.111 test effettuati). I molecolari poi confermano 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Negli ospedali al momento sono 50 i pazienti ricoverati (+1 sul bollettino di 24 ore prima), di cui 5 in rianimazione (+1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 5 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4.

La situazione dei contagi per classi di età vede:

8 nuovi casi tra 0-2 anni

2 tra 3-5 anni

18 tra 6-10 anni

5 tra 11-13 anni

16 tra 14-18 anni

63 tra 19-39 anni

66 tra 40-59 anni

30 tra 60-69 anni

18 tra 70-79 anni e

18 tra gli over 80.

Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.187.036, di cui 424.036 seconde dosi e 313.643 terze dosi. I casi attivi scendono a 3.148 (175 in meno). Infine, 417 nuovi guariti portano il totale a 134.897.

NESSUN NUOVO DECESSO IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 558 tamponi PCR e registrato 24 nuovi casi positivi. Inoltre 353 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (02 marzo) sono stati effettuati in totale 845.899 tamponi su 294.574 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (01 marzo ): 558

Nuovi casi testati positivi da PCR: 24

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 190.636

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 845.899

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 294.574 (+147)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.334.702*

Test antigenici eseguiti ieri: 4.088

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 353

Test nasali eseguiti fino al 01.03.2022: 1.449.599 test totali, 17.876 risultati positivi, di cui 2.563 confermati, 482 PCR negativi, 14.831 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (01.03.) per fascia d’età:

0-9: 48 = 13%

10-19: 36 = 10%

20-29: 52 = 14%

30-39: 63 = 17%

40-49: 69 = 18%

50-59: 51 = 14%

60-69: 29 = 8%

70-79: 14 = 4%

80-89: 13 = 3%

90-99: 2 = 1%

100+: 0 = 0%

Totale: 377 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 71

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 67 (agg. al 28.02.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 10

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 2

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.413 (+0: )

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 5.759

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 284.661

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 290.420

Guariti totali: 183.916 (+968)

*Il numero totale dei test antigenici è stato aggiornato a fronte di un ricalcolo.