Controlli e ritiri patenti sulle strade dell’Alto Adige

martedì, 20 settembre 2022

Vipiteno – Contrasto alle illecite condotte di guida nel fine settimana. Negli ultimi giorni la Sezione Polizia Stradale di Bolzano ha effettuato bek 26 pattuglie di vigilanza stradale ed elevato 89 contravvenzioni al Codice della Strada, potenziando i servizi per contrastare le illecite condotte di guida nelle fasce serali e notturne. Tale attività ha consentito di ritirare due patenti per guida in stato di ebbrezza ad altrettanti conducenti.

In particolare, una dipendente pattuglia irrogava una sanzione amministrativa al conducente di un’autovettura, controllato a Bressanone (Bolzano), e trovato con un tasso alcoolico superiore al consentito (ma inferiore a 0,8 g/l). In occasione del medesimo servizio, un automobilista veniva sorpreso con la patente di guida scaduta di validità e un altro conducente sanzionato per la revisione del veicolo scaduta.

Nella stessa fascia oraria, verso le 6.30 di sabato 17 settembre, una pattuglia in servizio sulla viabilità autostradale intercettava un veicolo industriale proveniente dall’Est Europa in transito al km 16 della A22 del Brennero in località Vipiteno (Bolzano). Il camionista, controllato con l’etilometro in dotazione, veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza atteso che presentava un tasso alcoolico pari a 1,61 g/l alla prima prova e 1,56 alla seconda.

Anche in questo, caso la patente di guida era immediatamente ritirata mentre il complesso veicolare, vista la mancata presenza sul posto di altro conducente idoneo, veniva temporaneamente affidato ad altra ditta. L’attività dedicata proseguirà anche nelle prossime settimane, mediante controlli mirati e decisi, al fine di prevenire e reprimere le condotte di guida che pongono in serio pericolo la vita degli stessi conducenti e degli altri utenti della strada.