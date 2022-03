Controlli della Polizia di Stato sulle piste di Aprica e Bormio

lunedì, 7 marzo 2022

Bormio – Controlli del possesso del green-pass nei locali e sulle piste da sci di alcune località della Valtellina.

Nella settimana di Carnevale, che si è conclusa ieri, sono stati effettuati controlli da parte della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della questura di Sondrio, nei comprensori sciistici di Bormio, Aprica, Madesimo e sulle principiali vie di comunicazione, al Trivio di Fuentes, Castione e Sondrio. Sono state controllate 568 persone, 29 esercizi pubblici, 283 green pass e 138 veicoli e gli agenti della Polizia di Stato hanno sanzionato tre persone prive di green pass.

Gli agenti della Polizia di Stato svolgono molteplici attività: accanto alla tipica attività di intervento per soccorso e sicurezza sulle piste da sci, quest’anno gli operatori sono impegnati anche in attività di prevenzione e verifica del rispetto della normativa Covid-19 e, in particolare, nel controllo dei green-pass e dei dispositivi di protezione individuale.