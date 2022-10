Controlli dei carabinieri sulle strade delle valli di Cembra e Fiemme

lunedì, 17 ottobre 2022

Albiano (Trento) – Controlli sulle strade delle Valle di Cembra e Fiemme. Il comando provinciale dei carabinieri di Trento, ha predisposto nell’ultimo weekend un servizio coordinato straordinario di vigilanza della circolazione stradale lungo la statale 612 e la Provinciale 71, diretto soprattutto al controllo del traffico motociclistico, mediante l’impiego complessivo di 14 militari suddivisi in sette pattuglie automontate delle quali una di motociclisti.

Gli operanti, sia nella giornata di sabato che di domenica, nelle ore mattutine e pomeridiane di maggior intensità di traffico di moto, hanno controllato le due arterie stradali sia con vigilanza dinamica che con massicci posti di controllo, mediante l’utilizzo del rilevatore laser della velocità.

Durante lo specifico servizio sono stati controllati complessivamente 116 motociclisti e 57 autoveicoli, riscontrando rispettivamente 8 e 10 infrazioni al Codice della Strada.

Per quanto concerne le contravvenzioni, quelle più frequenti sono il mancato rispetto dei limiti di velocità ed il sorpasso dove non è consentito. Nel contesto dei controlli è stato anche sorpreso un automobilista alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

L’obiettivo di questo particolare servizio era però soprattutto quello di prevenire sinistri stradali, che proprio nei recenti weekend avevano turbato quelle due strade con numerosi incidenti stradali aventi per attori i motociclisti, due dei quali purtroppo con conseguenze mortali. Quindi il risultato più importante ottenuto, non è certo il numero delle contravvenzioni accertate, ma che nel weekend non si è verificato alcun incidente stradale.