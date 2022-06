Ciclista cade a San Felice del Benaco, è grave

mercoledì, 8 giugno 2022

San Felice del Benaco – Incidente in bicicletta, 50enne in gravi condizioni. Nel pomeriggio in località Portese a San Felice del Benaco (Brescia) un ciclista è caduto ed è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio.

Sul posto sono interventi l’elisoccorso, l’automedica e l’ambulanza con l’equipe medica che ha dapprima stabilizzato il ciclista, quindi con l’elisoccorso è stato trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Brescia che hanno ricostruito quando accaduto nel paese del Garda.