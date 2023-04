Cadavere in obitorio da tre mesi ad Avio, il consigliere Alex Marini chiede di fare chiarezza

domenica, 23 aprile 2023

Avio (Trento) – Morì durante un‘escursione sul Monte Vignola l’11 gennaio, il cadavere è ancora all’obitorio e il consigliere provinciale Alex Marini (M5S) presenta un’interrogazione per fare chiarezza su quanto accaduto. Il cadavere del turista di nazionalità ceca, 47 anni, è ancora in una camera mortuaria del cimitero di Avio.

Nell’interrogazione il consigliere provinciale Alex Marini ha presentato un’interrogazione per conoscere le cause.

“Nella notte tra l’11 e il 12 gennaio – si legge nell’interrogazione – è stato trovato un corpo senza vita sul Corno della Paura tra i boschi di Avio. Sul corpo è stato trovato un documento d’identità appartenente a un uomo di nazionalità ceca di 47 anni, tuttavia dato lo stato del corpo non è stato possibile procedere in tempi celeri con il riconoscimento. L’avvistamento del cadavere era stato effettuato da un’escursionista che si trovava sulle alture;

per quanto riguarda le cause del decesso non risulta sia mai stata diramata alcuna notizia. Potrebbe trattarsi di un incidente in montagna visto il luogo del ritrovamento, ma gli organi inquirenti non hanno escluso alcuna pista;

tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per sapere

1. se sia stata accertata in via definitiva l’identità e la causa della morte del corpo ritrovato nella notte tra l’11 e il 12 gennaio sul Corno della Paura;

2. se il soggetto identificato risultasse registrato come turista presso la questura di Trento o di Verona”, consigliere provinciale Alex Marini (nella foto).