Brescia, arrestato 40enne peruviano per omicidio

giovedì, 20 ottobre 2022

Brescia – Arrestato un 40enne peruviano per omicidio, presto sarà estradato. Ieri a Brescia, a seguito di attività avviata dai militari del Nucleo Investigativo di Brescia, è stato tratto in arresto un quarantenne peruviano, ritenuto responsabile del reato di omicidio, commesso in Lima Callao, in Perù, il 23 gennaio 2010.

Lo S.C.I.P. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale aveva informato i carabinieri della presenza dell’uomo in provincia di Brescia. Il 40enne è stato arrestato dai militari e rinchiuso nella casa circondariale di Brescia, in attesa dell’estradizione.