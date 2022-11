Bolzano: uccise i genitori, chiesto l’ergastolo per Benno Neumair

giovedì, 17 novembre 2022

Bolzano – Chiesto l’ergastolo per Benno Neumair (nella foto), accusato del duplice omicidio dei genitori e dell’occultamento di cadavere. Il 31enne di Bolzano, reo confesso, è accusato per aver ucciso la madre Laura e il padre Peter il 4 gennaio 2021 con una corda. Poi li ha gettati nel fiume Adige.

Al termine della requisitoria in Corte d’Assise a Bolzano i sostituti procuratori Igor Secco e Federica Iovene hanno chiesto la condanna all’ergastolo. La Procura di Bolzano ha chiesto che non vengano riconosciute le attenuanti perché la confessione è arrivata dopo il ritrovamento della salma della madre. Inoltre i due Pm hanno chiesto per Benno anche l’isolamento diurno per un anno e secondo l’accusa il duplice delitto è stato “commesso con piena coscienza e volontà“.

Benno Neumair non era presente in aula e dopo l’arringa dei suoi avvocati, i giudici si ritireranno in camera di consiglio e molto probabilmente entro sabato leggeranno la sentenza

di A. Pan.