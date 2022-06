Bolzano: denunce e tre Daspo della Polizia di Stato

giovedì, 16 giugno 2022

Bolzano – Daspo della Polizia di Stato di Bolzano nei confronti di tre persone. Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato per contrastare i reati di microcriminalità e prevenire la commissione di più gravi delitti.

L’impegno costante e quotidiano è soprattutto quello degli equipaggi della Squadra Volante, quasi sempre affiancati dalle pattuglie specializzate del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano e spesso dalle unità cinofile della locale Guardia di Finanza.

All’inizio di questa settimana i controlli della Polizia si sono concentrati nelle zone della città dove si sono riscontrate attività di spaccio di stupefacenti, presenza di tossicodipendenti alla ricerca di luoghi appartati dove consumare le sostanze stupefacenti acquistate nei paraggi, per evitare di essere intercettati dalle Forze dell’Ordine e, in generale, ovunque si trovassero soggetti che impediscono la regolare fruizione degli spazi pubblici con condotte moleste o comunque inadeguate.

In soli due giorni di attività sono state identificate oltre 110 persone, 5 sono state denunciate per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla ricettazione, al tentato furto, al porto di armi da taglio, alla resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Un altro soggetto è stato sanzionato per ubriachezza, poiché si aggirava nei pressi di piazza Verdi molestando i commercianti della zona.

Nella stessa piazza, nei pressi del teatro comunale, tre persone sono state sanzionate ed allontanate dalla zona con il cosiddetto “Daspo urbano”, in quanto bivaccavano nell’area, occupando strutture e spazi urbani nonché assumendo dei comportamenti lesivi della decenza, del decoro e della quiete pubblica.

Non è mancato nemmeno un intervento in soccorso degli animali: in un’occasione, gli operatori della Squadra Volante hanno provveduto anche a richiedere l’ausilio di personale veterinario, visto che due cani risultavano in stato di abbandono in una zona centrale della città dove era stato segnalata la presenza di una sorta di bivacco improvvisato.

Tra i denunciati: un cittadino straniero trovato in possesso di un monopattino elettrico risultato rubato qualche giorno prima, due soggetti trovati in possesso di pillole stupefacenti che intendevano spacciare ed un altro cittadino straniero colto in flagranza mentre tentava di forzare con un grosso tronchese il lucchetto di una bicicletta.