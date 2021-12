Bimbo schiacciato del portone del garage di casa a Pomarolo, è grave

lunedì, 27 dicembre 2021

Pomarolo – Bimbo di due anni schiacciato nel portone del garage di casa, ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è accaduto in mattinata a Pomarolo (Trento) con il portone del garage della famiglia del piccolo che si è chiuso schiacciando il bimbo.

Sul posto sono giunti l’automedica, l’ambulanza e l’elisoccorso con l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza, i vigili del fuoco di Pomarolo e la polizia locale per i rilievi di rito. Il piccolo è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato sottoposto alle prime cure. Sono in corso accertamenti e la ricostruzione di quanto accaduto.