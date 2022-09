Atteggiamenti molesti a Sondrio, Daspo Willy a 38enne

giovedì, 29 settembre 2022

Sondrio – Nell’ambito delle molteplici attività di carattere preventivo poste in essere dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sondrio, in data odierna è stata notificato un provvedimento di Divieto di Accesso a Locali Pubblici o aperto al Pubblico e ad Esercizi Pubblici, il “Daspo Willy”, emesso dal Questore della Provincia di Sondrio, nei confronti di S.T. , 38 anni residente a Sondrio che a fine giugno scorso dopo essersi portato presso l’esercizio commerciale “Tipico Vineria” in centro città, in evidente stato di ubriachezza, creava disturbo e molestia agli altri avventori per poi, dopo ripetuti inviti ad uscire dal locale da parte del titolare dell’esercizio, rifiutarsi di allontanarsi proseguendo nel suo atteggiamento molesto.

Inoltre profferiva gravi minacce, contro il personale del locale e spaccava a terra un bicchiere di vetro prelevandolo da un tavolino. Motivi per i quali è stata inviata segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

L’attività di accertamento svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine in collaborazione ha permesso di verificare che il soggetto, oltre a numerosi precedenti di polizia, sera stato segnalato e sanzionato per ben 7 volte in quanto colto in stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il Divieto di accedere al locale pubblico del centro cittadino nonché di stazionare nelle immediate adiacenze è stato emesso per 1 anno e la violazione della prescrizione è punita con la reclusione da sei mesi a due anni ed una multa da 8.000 a 20.000 euro, nonché, in caso di reiterate condotte simili, con eventuale richiesta di aggravamento della misura con prescrizioni ancora più stringenti per il destinatario o ampliamento dei locali a cui il soggetto non potrà accedere.

Le misure interdittive all’accesso di locali pubblici e frequentazione delle immediate vicinanze, come per esempio bar, disco-bar discoteche, hanno la finalità di evitare la frequentazione a soggetti che abbiano già dimostrato condotte violente e che, considerando anche la ripresa di suddette attività ricreative, rappresentano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le ultime novità legislative che permettono al Questore di emettere provvedimenti anticipatori e preventivi rispetto ad episodi di violenza, connessi alla c.d. “malamovida” che consentono allontanare soggetti che hanno già evidenziato comportamenti aggressivi e violenti. Tali misure sono finalizzate a garantire a tutti coloro che vogliono divertirsi di farlo in modo sereno e sicuro.