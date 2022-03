Arresto, denunce e sanzioni della Polizia di Stato a Brescia

sabato, 19 marzo 2022

Brescia – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno eseguito numerosi interventi, sia in materia di contrasto ai reati contro il patrimonio, sia per quelli legati all’uso di stupefacenti, nonché a tutela di soggetti deboli.

Nella mattinata, durante il servizio di controllo del territorio, è stata segnalata alla Sala Operativa della Questura una rapina impropria commessa in un supermercato in via Foro Boario.

Gli agenti intervenuti hanno avuto modo di apprendere che due soggetti stranieri, dopo aver asportato della merce dagli scaffali, aver superato le casse, ed essere stati individuati dai dipendenti e dal personale della sicurezza privata, hanno percosso il vigilante per guadagnarsi la fuga.

Le ricerche, condotte immediatamente nell’area, hanno scovato e fermato poco dopo i due, trovando addosso ai medesimi numerosa merce trafugata.

Dalle indagini si è appurato inoltre che i due malviventi avevano rapinato poco prima, con le stesse modalità, un altro esercizio commerciale.

Sono stati pertanto denunciati in stato di libertà in concorso per entrambe le rapine e per ricettazione. Nelle medesime ore, le Volanti hanno sanzionato, a seguito di controlli di iniziativa, in due distinte occasioni, due soggetti che avevano occultato addosso rispettivamente una modica quantità di cocaina e di hashish. Nelle prime ore del pomeriggio, poi, è giunta una segnalazione di rapina impropria presso il centro commerciale Freccia Rossa.

Le pattuglie intervenute hanno fermato il colpevole, che aveva cercato di sottrarsi con violenza, con calci e pugni, ai dipendenti che lo avevano bloccato dopo il furto di alcuni profumi, e hanno proceduto all’arresto il flagranza.

Nel corso della notte, infine, gli agenti delle Volanti hanno proceduto, su segnalazione di lite familiare, all’allontanamento d’urgenza di un soggetto che si è reso responsabile di violenza e maltrattamenti nei confronti della coniuge e della figlia della stessa.

Ogni giorno i poliziotti della Questura di Brescia sono impegnati sul territorio per garantire la sicurezza della cittadinanza.