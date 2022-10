Arresti, denunce, allontanamenti ed espulsioni della Polizia di Stato in Alto Adige

sabato, 8 ottobre 2022

Bolzano – La costante opera di controllo del territorio che gli uomini della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Bolzano svolgono quotidianamente con l’impiego delle pattuglie della Squadra Volante, affiancate dagli equipaggi specializzati del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, ha portato, anche nella settimana in corso, una notevole serie di risultati operativi che danno un’idea dell’impegno profuso nella lotta alla microcriminalità.

Sono stati controllati 443 soggetti e 125 veicoli, 2 persone sono state arrestate e ben 18 sono state denunciate per vari reati: atti persecutori, violenza privata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, minacce e lesioni, furto, ricettazione, porto di armi e violazioni della legge in materia di immigrazione.

I due arresti sono avvenuti, nel primo caso, nella flagranza dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, mentre nel secondo, a finire in carcere è stato un cittadino straniero clandestino rientrato in Italia senza la necessaria autorizzazione dopo essere stato espulso con accompagnamento alla frontiera.

Tra i denunciati spicca un episodio di violenza tra due soggetti, presumibilmente per dissapori legati allo spaccio di stupefacenti.

Nel corso della lite uno dei due ha colpito l’altro con un grosso coltello da cucina, ferendolo in prossimità dell’occhio.

Solo l’immediato intervento di una Pantera ha salvato l’aggredito, che si è rifugiato dietro ai poliziotti che si sono visti costretti ad estrarre il “taser” per far desistere l’aggressore. È peraltro stata sufficiente tale estrazione l’attivazione del puntatore laser per convincere il soggetto a deporre l’arma ed abbandonare i propositi bellicosi. Al termine è stato denunciato per minacce e lesioni aggravate.

Nell’ambito di diverse operazioni antidroga, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, sono state sequestrate numerose dosi di sostanza stupefacente, per un totale di quasi 100 grammi di hashish, 9 di cocaina, e 4 di eroina oltre a 5.000 Euro di denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno inoltre sequestrato e successivamente riconsegnato ai legittimi proprietari un monopattino rubato e tre tessere bancomat.

Un altro strumento a cui si è fatto ricorso è stato quello degli ordini di allontanamento nei confronti di persone che, assumendo dei comportamenti lesivi della decenza, del decoro e della quiete pubblica, impedivano la regolare fruizione degli spazi urbani, nelle zone appositamente individuate dal Sindaco di Bolzano.

Nella settimana in corso gli allontanamenti, dodici, sono avvenuti, in particolare, da Piazza della Parrocchia e da Piazza Verdi. Altrettante sono state le sanzioni a carico di chi è stato colto in violazione di ordini precedenti. Uno straniero non in regola con le norme di soggiorno e ritenuto potenzialmente pericoloso per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini è stato accompagnato presso il Centro Per il Rimpatrio di Milano in attesa dell’imbarco alla volta del Paese di origine.

Va infine sottolineato che, come sempre, massima attenzione è stata posta sul contrasto dei reati di genere, quelli previsti dal “codice rosso”. Nei casi che si sono verificati, i poliziotti hanno avviato nell’immediatezza tutte le iniziative maggiormente idonee a proteggere le vittime di violenze o maltrattamenti, anche solo a livello psicologico, provvedendo, quando necessario, al loro collocamento in strutture protette, anche lontane dal luogo di residenza, al fine di garantirne l’incolumità e la tranquillità.