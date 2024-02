Aprica: da un elicottero si stacca bombola di gas e cade in pista

martedì, 20 febbraio 2024

Aprica (Sondrio) – L’episodio ha del clamoroso, da un elicottero che stava effettuando del trasporto e sorvolava la zona di Aprica si è staccata una bombola del gas che è finita ai bordi di una pista da sci, per fortuna non è esplosa.

Grande spavento per quanto accaduto alcuni giorni fa nella skiarea della Valtellina, al confine con la Valle Camonica. Le piste da sci erano affollate, visto che il fatto è accaduto nella settimana con presenza di turisti, e per fortuna è caduta in una zona dove in quel momento non c’erano persone e non ha avuto conseguenze. Da chiarire, sono in corso accertamenti, come abbia potuto staccarsi da un elicottero.