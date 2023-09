Precipita dalla parete nord della Presolana, muore tecnico del Soccorso alpino

domenica, 17 settembre 2023

Colere (Bergamo) – Alpinista muore sulla parete nord della Presolana. La vittima è un 33enne soccorritore del Cnsas, Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico: era in cordata con un amico, anche lui tecnico del Soccorso Alpino. La dinamica è in fase di ricostruzione. L’amico ha subito chiesto aiuto.

Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e le squadre territoriali del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, Stazione di Schilpario e tecnici di turno a Clusone. Pronti a partire a supporto delle operazioni altri soccorritori del Cnsas orobico. Le operazioni si sono svolte con condizioni ambientali molto complesse su di una parete tra le più alte e verticali delle Orobie. A causa della nebbia che riduceva la visibilità sono state fatte diverse rotazioni per trasportare in quota, sopra le nebbie i tecnici che hanno iniziato a calarsi lungo la parete cercando di raggiungere i colleghi. A un certo punto una schiarita ha permesso all’elicottero di avvicinarsi e recuperato il TE (tecnico di elisoccorso) in parete con una difficile manovra, appesi al verricello sono riusciti a raggiungere il ragazzo precipitato.

Il medico non ha potuto che constatare il decesso a causa dei traumi riportati. Con alcune rotazioni, nei pochi attimi in cui la nebbia ha consentito le operazioni è stato recuperato dall’elicottero anche l’altro alpinista, che è poi sceso a valle con i soccorritori con il mezzo fuoristrada. L’intervento è finito in serata. Il Soccorso Alpino Lombardo esprime vicinanza “alla famiglia e porge con grande tristezza le condoglianze”.